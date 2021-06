© Screenshot facebook.com/bmg.bund David Hasselhoff ist der neueste "Impfluencer" der BUndesregierung

David Hasselhoff krempelt die Ärmel hoch: Der US-Schauspieler ist neues Testimonial der Impfkampagne der Bundesregierung. In einem Video, welches das Bundesgesundheitsministerium in den sozialen Netzwerken verbreitet, versieht "The Hoff" seine wichtige Botschaft mit einer satten Portion Selbstironie.