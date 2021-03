© Sascha Klahn/DHB DHB-Kapitän Uwe Gensheimer im Sondertrikot zu der AOK-Impfkampagne

Am Wochenende kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Herren um ihre letzte Chance, an den olympischen Spielen teilzunehmen. Daneben gibt es aber noch eine andere wichtige Aufgabe, die Uwe Gensheimer und Co. bei dem Qualifikations-Turnier in Berlin wahrnehmen wollen.