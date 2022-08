So provokant will DDB junge Menschen für Handwerksberufe mobilisieren

© DDB Mit zugespitzten Botschaften will DDB zum Umdenken animieren.

Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt seit Jahren zu. Besonders davon betroffen sind Berufe in den Bereichen Pflege, Sozialarbeit und Handwerk. Für ein gesellschaftliches Umdenken hin zu mehr Wertschätzung der Branche trommelt das Handwerk seit Anfang 2020 zusammen mit der Berliner Kreativagentur DDB. Für "Mein Handwerk" hat sie nun einen zweiten Flight der Imagekampagne gestartet, der wieder mit provokanten Plakatmotiven Awareness schaffen will.