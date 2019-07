ADAC - Ohne Ende Vorteile Club

ADAC - Urlaub Geht Immer Club

ADAC - OEVC (Instagram)

ADAC - Seele Baumeln Lassen Club (Facebook)

Auch in dem neuen Flight der Imagekampagne "Einfach weiter" geht es im Kern darum, den größten Mobilitätsclub Europas so zu inszenieren, dass er als mehr als nur als angesehener Pannenhelfer wahrgenommen wird. Grabarz XCT, die gerade frisch umbenannte Brand-Experience-Einheit von Grabarz & Partner, rückt dazu die clubspezifischen Produkte und Leistungen rund um die Themen Mitgliedschaft, Reise, Motorsport, Fahrsicherheit und Elektromobilität in den Fokus.Um das Leistungsangebot des ADAC erlebbar zu machen, wagt sich die Agentur dabei sogar an die Wortmarke: In sämtlichen Kampagnenelementen - Online-Clips, TV-, Funkspots, Out-of-Home-Motiven sowie in den sozialen Netzwerken - verwandelt Grabarz XCT den ADAC so in den AIVC ("Akku immer voll Club"), AFVF ("Alles für Voll-Gas Fans"), SBLC ("Seele baumeln lassen Club") oder TZTC ("Traumstrände zu Traumpreisen Club"). Die simple Botschaft: Beim ADAC ist für jeden ist etwas dabei. Die unterschiedlichen Elemente sollen schließlich zielgruppen- und kanalgerecht auf den jeweiligen Kanälen ausgespielt werden."Der ADAC bietet ein unglaublich vielfältiges Leistungsangebot für seine Mitglieder", sagt, Geschäftsführer des ADAC. "Einige davon heben wir nun im zweiten Teil unserer Kampagne explizit hervor, um das Bild des ADAC insbesondere bei der jungen Zielgruppe weiter positiv zu verändern. Wir zeigen, was der ADAC alles kann und wofür er neben der Pannenhilfe in vielen anderen Bereichen der Mobilität auch steht." tt