Es sind nur knapp 90 Sekunden, aber sie wirken wie der Trailer für einen 90-minütigen Animationsfilm auf Augenhöhe mit großen Pixar-Klassikern wie "Monster GmbH". Die Welt des Regentropfens Drip ist mit viel Liebe entwickelt und bietet zur Weihnachtszeit ihrer wässrigen Bevölkerung vor allem einen Karriereweg an: Schneeflocke werden. Als der große Tag dann endlich gekommen ist, stehen die Zeichen der Geschichte gut für einen großen, wahrhaft magischen Weihnachtsmoment. Man spürt: Drip ist ganz nah an der Erfüllung seines Lebenstraums.



Aber was voller Poesie begann, endet ganz nüchtern auf der Erde mit einem Platsch an der Fensterscheibe. Denn es ist schlicht zu warm für Schnee. Der Abbinder bringt die Botschaft des Films dann nüchtern auf den Punkt: "Wir haben die Welt verändert. Zeit uns zu ändern." Weil Edeka gelungen mit den Stimmungen in dem Film spielt und eine klassische Weihnachtsthematik als überraschende Vorlage für eine Klimabotschaft liefert, steht als Ergebnis ein beindruckender Werbefilm. Allerdings liefert der Film auch eine Steilvorlage für Kritiker, da er zusammen mit der Mahnung keine Lösungsansätze präsentiert. Klimaaktivisten könnten dem Händler hier vorwerfen, nur schöne Worte zu liefern und zu wenig zu tun.Kritik gesellschaftspolitischer Gruppierungen ist für die Weihnachtsfilme des Handels längst kein hypothetisches Risiko mehr: Schon 2020 handelte sich Edeka für seine Weihnachtskampagne "Lasst uns froh und bunter sein" Kritik ein , weil manchen die Kampagne für mehr Diversität in der Gesellschaft nicht weit genug ging und sie in der Kreation eine klischeehafte Darstellung der nichtdeutschen Ethnien zu erkennen glaubten. Und dieses Jahr versuchte eine Publikation eine gesellschaftspolitische Debatte rund um die Aldi-Weihnachtsfigut Kai Karotte zu entfachen: Da die animierte Möhre zusammen mit ihrer Möhren-Familie zeige, sei der Film diskriminierend, weil er in der Familie keine Figuren mit alternativen Geschlechterorientierungen zeige. cam