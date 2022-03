So blickt die Werbebranche in die Zukunft

© IMAGO / Ray van Zeschau Dunkle Wolken über Europa - und vermutlich auch an den Märkten

Angesichts des unermesslichen Leids, das der Krieg in der Ukraine erzeugt, rückt die Lage am Werbemarkt in den Hintergrund. Dennoch muss sich die Branche mit der Frage beschäftigen, welche Folgen für ihre Aktivitäten zu erwarten sind. Denn dass der Krieg sich auf den Werbemarkt auswirken wird, dürfte außer Frage stehen.