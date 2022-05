- Uwe Storch, Head of Media, Ferrero Deutschland (Vorsitzender)

- Maike Abel, Head of Media, Content & Agency Operations Nestlé Deutschland (stellv. Vorsitzende)

- Arne Kirchem, Media Director DACH & Nordics, Unilever Deutschland (Schatzmeister)

- Ulrike Bärsch, Head of Connected Communication Management, Beiersdorf

- Florian Bluhm, Teamleiter Onlinemarkteting, CEWE

- Kristina Bulle, CMO DACH, Vice President Brand Building, Procter & Gamble

- Kirsten Latour, Head of Media & Brand Communication, MCM Klosterfrau

- Marcus Macioszek, Marketingdirektor, Gerolsteiner Brunnen

- Beate Müller, Head of Media & Data-Driven Marketing (Germany, Switzerland, Nordics), Henkel

- Wioletta Rosolowska, General Manager HUB Austria Germany, L'Oréal Deutschland, Delegierte des Markenverbandes

- Katharina Rubbert, Bereichsleiterin Brandmanagement, Targobank

- Andrea Tauber-Koch, Media Management, Commerzbank

- Norman Wagner, Leiter Konzern Media, Deutsche Telekom