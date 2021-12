Mit dieser Creator-Kampagne will Ebay die Gen Z begeistern

© TikTok / Ebay Ebay hat sich für seine Weihnachtskampagne jede Menge Social-Media-Profis an Bord geholt

Weihnachten verbinden viele Menschen mit dem Wert der Tradition und familieninternen Bräuchen. Dass das Fest der Liebe aber gerade durch das Vereinen unterschiedlichster Rituale und kulturelle Diversität bereichert werden kann, will jetzt Onlinehändler Ebay demonstrieren. In Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Spree und mehreren Creators ist eine Social-Media-Kampagne entstanden, die eine Hommage an die Vielfalt ist.