Wenn Unternehmen wie Grundig, aber auch Händler wie Best Buy und Media-Markt Saturn Retail Group zu einer Produktpartnerschaft mit Amazon bereit sind, dann hat das immer etwas von einem Pakt mit dem Teufel. Denn sie wissen nur zu gut, dass sie zwar dabei viele Geräte verkaufen werden, aber gleichzeitig auch zum weiteren Wachstum der Plattform Amazon beitragen.



Speziell im Fall von Media-Markt Saturn hat das einen faden Beigeschmack. Denn der europäische Elektronikhändler befindet sich gerade in einem Überlebenskampf, dessen Erfolg wesentlich davon abhängt, wie sich das E-Commerce-Geschäft entwickelt. Und dabei gibt es vor allem einen entscheidenden Konkurrenten: Amazon.Doch ähnlich wie seinerzeit mit dem Kindle-E-Book und aktuell mit seiner Plattform Alexa überzeugt Amazon bei Fire-TV gleich mit einer Vielzahl von Argumenten. Die Plattform versucht so viele Player wie nur möglich zu vereinen. Selbst Erzfeinde wie Google mit Youtube und Netflix sind nicht ausgeschlossen. Dann verfügt der Online-Händler nicht zuletzt über seinen Prime-Day über eine sehr reale und globale Promotionmacht, um die Verbreitung der Plattform voranzutreiben. Und nicht zuletzt hilft Amazons Know-how in der Sprachsteuerung von digitalen Systemen, das ganze Nutzungserlebnis besonders intuitiv zu gestalten.Die intuitive Steuerung der Fernsehnutzung war auch das Hauptärgernis, das Apple-Gründer Steve Jobs noch kurz vor seinem Tod beschäftigte. In seiner 2011 erschienenen Biographie berichtet Walter Isaacson, das Jobs von einem Apple-Fernseher träumte, der sich nahtlos mit anderen Geräten und der iCloud verbinden lassen würde. "Und er wird das einfachste User Interface haben, das man sich vorstellen kann", sagte er seinerzeit seinem Biographen.Wesentlich einfacher als über Stimmsteuerung lässt sich ein derartiges User-Interface kaum gestalten, findet Fire-TV-Manager Marc Whitten: "Wir glauben, dass der Stimme die Zukunft im Wohnzimmer gehört." Und das Whitten seine Prognose gleich auf das ganze Wohnzimmer ausweitet, ist kaum ein Zufall. Denn ursprünglich war Fire-TV vor allem ein Schachzug, um aus Prime-Abonnenten besonders eifrige Streamer zu machen. Whitten: "Wir wissen, dass Prime-Kunden, die streamen, achtmal häufiger konvertieren als normale Prime-Kunden und deutlich treuer sind."Doch mittlerweile zeigt sich auch, dass Fire-TV-Kunden deutlich häufiger Alexa nutzen und zudem nach der Installation eines Fire-TV-Cubes auch andere Smart Devices per Alexa vernetzen. Amazon hat ein strategisches Interesses daran, dass sein Sprachassistent mehr für die Konsumenten ist als ein Gimmick, mit dem bestenfalls die Musikanlage kontrolliert wird. Mit seinem sprachgesteuerten Fire-TV scheint es die Anwendung gefunden zu haben, die diese Verhaltensänderung tatsächlich bewirkt.Je größer Fire-TV durch die Präsenz eigener Geräte der Fire-TV-Edition wird, desto größer ist zudem der reale Druck an Programmanbieter, sich mit seinen Daten tief in das System zu integrieren. Denn die Sprachsteuerung führt bei Programmsuchen nur die Optionen auf, für die innerhalb des Systems auch die Metadaten hinterlegt sind. Existieren die Daten nicht, kann die Sprachsteuerung nur das jeweilige Angebot einschalten und der Nutzer muss dann klassisch per Fernbedienung auswählen. Bei einem Unterhaltungsangebot, das per se durch seine Lean-Back-Situation definiert ist, ist klar, dass derartige Angebote allein schon durch den erhöhten Aufwand immer irrelevanter werden dürften.Im Endresultat baut sich Amazon damit ein Ökossystem auf, in dem es sowohl Gatekeeper als auch interessierter Anbieter ist. Amazon bietet ja auch selbst produzierte Programme an und vertreibt Filme und Serien. Der Datenschatz, der sich aus der Analyse der Programm-Nutzung auf Fire-TV ergibt, liefert dem Konzern einen unbezahlbaren Einblick in reale Markttrends und könnte Amazon einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten wie Netflix Apple TV bieten.Für Apple sind das kaum gute Nachrichten. Samsung hat zwar gerade ebenfalls auf der Ifa eine exklusive Partnerschaft mit Apple bekanntgegeben, der zufolge Apple-TV mit seinen exklusiven Programmangeboten auf allen Samsung Smart-TVs integriert wird. Doch in der Zwischenzeit baut Amazon die Zahl der Hersteller kontinuierlich aus und legt vor allem Wert auf das Preiseinstiegssegment. Der Fernsehkauf der Zukunft wird mehr denn je auch eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Content-Plattformen werden.