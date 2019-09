Vorne #DABEI mit 5G

im 5G-Mobilfunkstandard mobil surfen - allerdings vorerst nur in ausgewählten Regionen. So hat der Konzern bislang 129 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt aufgebaut.



Bis Jahresende sollen es 300 Antennen sein, die auch in Hamburg und Leipzig stehen.



Auch Außenwerbung gehört zum Mediamix

hat bereits im Juli erste Funkstationen in dem ultraschnellen Übertragungsstandard geöffnet und kommt inzwischen auf 150 5G-Antennen aufgebaut. Eine Kampagne dazu war bereits Ende Juni angelaufen. mas

Am Donnerstag hatte die Telekom auf der Ifa in Berlin den offiziellen Startschuss für die 5G-Ära gegeben. Laut dem Bonner Konzern können Verbraucher nun auchEinführung der neuen, ultraschnellen Mobilfunktechnologie mit einer reichweitenstarken Kommunikationskampagne zu begleiten. Der Startschuss fällt am heutigen Freitag im TV.Der 40-Sekünder, den Saatchi & Saatchi Europe für die internationalen Märkte entwickelt hat und der dann von DDB für Deutschland adaptiert wurde, soll Verbrauchern den Nutzen von 5G anhand praxisnaher Beispiele aus dem Alltag näher bringen. Wobei in dem Commercial zunächst kritische Töne angeschlagen werden. "Mal ehrlich, so war das nicht gedacht. Machen uns all die smarten Geräte wirklich smarter? Sozialer? Oder kann man all das nicht besser nutzen?", fragt am Anfang ein Sprecher aus dem Off. Die Antwort gibt die Telekom dann später selbst, indem sie zeigt, für welche sinnvollen Dinge man die 5G-Technologie tatsächlich nutzen kann.Neben dem TV-Spot (Produktion: Stink Films und Tony Petersen Film), den Mindshare auf reichweitenstarken Sendern schaltet, sind Online-Werbemittel, Printanzeigen, Out-of-Home-Motive und Social-Media-Maßnahmen Teil des Mediamixes. Für die programmatische Ausspielung der Online-Formate ist Emetriq zuständig."Die Telekom hat heute das beste LTE-Netz in Deutschland. Unser Anspruch ist es, morgen auch das beste 5G-Netz zu haben. Deshalb investieren wir schon heute mehr als alle anderen in Deutschlands Netz der Zukunft", sagt Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebs-Marketing bei der Telekom Deutschland. Der Wettlauf mit Vodafone wird dennoch spannend. Der Düsseldorfer Konkurrent