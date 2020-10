Mit der Partnerschaft mit dem österreichischen Bundesligatrainer will der Wärmepumpenhersteller seine Sponsoringaktivitäten in den deutschen Markt ausweiten und hierzulande Awareness für seine Produkte schaffen. Die Aktivitäten von iDM im Sportsponsoring umfassen bislang die Bereiche Skisprung (Team Russland), Langlauf, Tennis und ein Trikotsponsoring beim österreichischen Fußballclub Wacker Innsbruck.Laut den Verantwortlichen passt Hütter deshalb perfekt zur Marke, weil er ebenso wie iDM mit viel Energie, Einsatz und Innovation als Underdog den Sprung nach Deutschland geschafft und bewiesen hat, auf höchstem Level mithalten zu können, wie es in der offziellen Mitteilung heißt. "Die natürliche, offene und professionelle Art von Adi Hütter, die den Spieler als Mensch in den Mittelpunkt rückt, passt genau zu uns. Ehrlich, zielstrebig, geerdet und erfolgreich sind weitere Eigenschaften die perfekt zu unserer Energiefamilie passen", sagt iDM-EigentümerHütter selbst setzt laut eigener Aussage bereits auf eine nachhaltige Ölheizung von iDM Wärmepumpen: "Das innovative, vernetzte Energiemanagementsystem von iDM und die Chance, mit meiner neuen Wärmepumpe einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, haben mich überzeugt. Das Familienunternehmen teilt mit mir Werte wie Vertrauen, Leistung, Innovation und Verantwortung, ich freue mich darauf, die Marke iDM in Deutschland noch bekannter zu machen." Die Partnerschaft zwischen iDM und Hütter soll drei Jahre laufen und beinhaltet unter anderem eine Logo-Präsenz bei allen offiziellen Auftritten des Vorarlbergers. Die unter dem Dach der Pletzer Unternehmensgruppe stehende iDM Wärmepumpen ist der laut eigenen Angaben größte österreichische Hersteller von Heizungswärmepumpen und beschäftigt insgesamt rund 350 Mitarbeiter, die pro Jahr über 10.000 Wärmepumpen für Heizung, Kühlung und Warmwasser entwickeln, produzieren und vertreiben. Die Exportquote der Produkte beträgt 75 Prozent. Gegründet wurde das Unternehmen 1977. Mit seinen innovativen Produkten sorgt iDM für effiziente und saubere Wärme und will so einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten.