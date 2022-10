"Keep up with the Clicks"

Die gute Nachricht vorab: Laut der Idealo-Preisstudie haben sich innerhalb der 100 beliebtesten Produktkategorien auf idealo.de die Durchschnittspreise im Jahresvergleich nur in etwa der Hälfte (53) erhöht. Teurer geworden sind beispielsweise Smartphones (+12 Prozent), Lautsprecher (+15 Prozent) oder Tablets (+4 Prozent). Laut den Berechnungen desm Gegenzug aber auch einige Produkte günstiger geworden. Dazu zählen Notebooks (-4 Prozent), Espressomaschinen und Produkte der Marke Lego (-6 Prozent)."Dass in diesem Jahr alles teurer ist, lässt sich so pauschal nicht sagen", erklärt Florian Kriegel, Preisexperte bei Idealo. "Zwar sehen wir in einzelnen Bereichen einen leichten Anstieg der Preise, gute Schnäppchen sind aber trotzdem möglich. Wer flexibel ist – etwa im Hinblick auf die Farbe oder Speichergröße eines Produkts – und Angebote vergleicht, kann am Black Friday auch in Inflationszeiten Geld sparen", betont er. Die Studie zeige außerdem, dass die Preise im Dezember im Schnitt wieder ansteigen würden. "Es lohnt sich also, die Black-Friday-Zeit zu nutzen, um für Weihnachten vorzusorgen und möglichst günstig Geschenke zu kaufen."Um die durchschnittliche Ersparnis am Black Friday zu berechnen, hat Idealo die Preise der 100 Kategorien am Aktionstag 2021 mit den Durchschnittswerten aus der Vor-Black-Friday-Monaten verglichen. Laut den Berechnungen waren 62 Prozent der Produkte am vergangenen Black Friday günstiger als im Vormonat. Doch trotz hoher Rabattversprechen untermauert die Studie auch, dass die durchschnittliche Ersparnis pro Produkt bei gerade einmal 5 Prozent lag. Nur jedes fünfte Angebot war um 20 Prozent oder mehr reduziert.

© Idealo

Das größte Sparpotential am Black Friday 2021 lag bei Überwachungskameras und PS4-Spielen. Beide Produktkategorien waren am Aktionstag um durchschnittlich 16 Prozent günstiger. Adventskalender gab es hingegen für 15 Prozent und Gaming-Headsets für 14 Prozent weniger. Mit durchschnittlich 1 Prozent Ersparnis konnten Kundinnen und Kunden bei Smartphones, einer der beliebtesten Kategorien, nach denen am Black Friday gesucht wird, so gut wie nicht sparen.Darüber hinaus geht aus der Idealo-Preisstudie hervor, dass es sich lohnt, bereits vor dem Black Friday die Augen nach Schnäppchen offen zu halten: Etwa 5600 von rund 10.000 analysierten Produkten waren an mindestens einem Tag im November günstiger als am Aktionstag selbst. Laut Idealo hat sich bereits in den Vorjahren der Trend abgezeichnet, dass sich die besten Rabattaktionen längst nicht mehr nur auf das letzte Novemberwochenende konzentriert.Alle Daten wurden vom Marktforschungsunternehmen Kantar im Auftrag von Idealo erhoben. An der landesweiten Online-Befragung im September 2022 nahmen 2005 Personen teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren. Zudem wurden insgesamt 9865 Produkte aus den 100 beliebtesten Kategorien am Black Friday 2021 auf der Idealo-Website untersucht. Zur Ermittlung der Ersparnis wurde auf Kategorie- und Produktebene die Differenz zwischen dem Durchschnittspreis am Black Friday (26. November 2021) und dem Durchschnittspreis im Oktober 2021 berechnet. mad