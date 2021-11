© iChoc Die Limited Edition von iChoc und Billie Eilish war innerhalb kürzester Zeit vergriffen

Mehr als zweieinhalb Jahre ist es her, dass Pop-Megastar Billie Eilish in einer Instagram-Story durch ihren Tourbus führte und den Fans erklärte, was ihr dort nie fehlen darf. Was damals noch keiner ahnte: Der Social-Media-Clip war der Startschuss einer aufregenden Erfolgsgeschichte für eine vegane Schokoladenmarke aus Bochum, die jetzt in einer Kooperation mit der 19-Jährigen gipfelt.