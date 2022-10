Wenn die Messlatte bei einem Rebranding-Projekt jemals hoch gelegen hat, dann ganz sicher bei dem jüngsten Relaunch von Citroën. Die französische Automarke, die gerade ihren, will mit dem inhouse kreierten Auftritt nach eigenen Angaben "eine neue Richtung in der Designsprache" einleiten. Erste Reaktionen von Design- und Marken-Fachleuten fallen nicht ganz so euphorisch aus, wie der HORIZONT Expertencheck zeigt.