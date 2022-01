Morgen Abend ist es soweit: Dann startet nach einem Jahr pandemiebedingter Abstinenz die 15. Ausgabe der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - nach der Corona-Infektion von Lucas Cordalis mit nur elf statt zwölf Dschungelcampern und diesmal in Südafrika statt Australien. Insgesamt sind in diesem Jahr vier Werbekunden an Bord, die die berühmten Sonderwerbeplätze bei "IBES" belegen. HORIZONT Online gibt eine Übersicht darüber, wer 2022 im Werbedschungel mittendrin statt nur dabei ist.