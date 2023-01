© Kuemmerling/RTL Die Kräuterlikör-Marke Kuemmerling ist 2023 zum zweiten Mal im Dschungelcamp dabei

Morgen ist es wieder soweit: Dann startet die RTL-Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in ihre 16. Staffel und kehrt nach dem pandemiebedingten Ausflug nach Südafrika wieder in den australischen Dschungel zurück. Neben dem neuen Co-Moderator Jan Köppen und durchaus vielversprechenden Kandidaten sind auch in diesem Jahr wieder v ier Werbekunden an Bord, die die berühmten Sonderwerbeplätze im Dschungelcamp belegen. HORIZONT Online zeigt, welche Marken das sind und wie sie ihre Präsenz mit Leben füllen.