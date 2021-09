Demnach führen Anzeigen, die im Umfeld passender Inhalte platziert werden, zu einer um 43 Prozent höheren übergreifenden Werbeerinnerung. Und das ist nicht alles: Wird zum Beispiel eine Autoanzeige in der Nähe von Autoinhalten geschaltet, sorgt dies für eine um 23 Prozent höhere Aktivierung in dem Teil des Gehirns, der für die Erinnerung an praktische Details zuständig ist. Dazu gehören auch Schlüsselbotschaften, Handlungsaufforderungen und Markenelemente.Die Erkenntnisse der Studie können auch für Performance Marketer relevant sein. Denn laut IAS steigt die Detailerinnerung bei einer informativen Werbung um 36 Prozent, wenn sie mit der Kernbotschaft des umgebenden Artikels übereinstimmt. Dies könne insbesondere für Kampagnen relevant sein, die mit einem Call to Action eine direkte Interaktion bei den Betrachtern auslösen sollen, so die Studienautoren.Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer Werbung als natürlichen Teil ihrer Online-Erfahrung sehen. Und das tun sie laut IAS. So betrachteten 63 Prozent der Probanden betrachtete Werbung als Teil ihrer Online-Lektüre und nicht als störend oder ablenkend. Nur 36 Prozent scrollen demnach an einer Anzeige vorbei, ohne sie zu lesen."Diese bahnbrechende Studie, die sich auf die neuesten neurowissenschaftlichen und neurometrischen Erkenntnisse stützt, zeigt deutlich, wie groß der Einfluss des Kontexts einer Webseite auf die Werbeerinnerung und das Engagement der Zielgruppe sein kann", so, CMO von IAS. ire