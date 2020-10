Für die Studie "Holiday Shopping 2020"-Studie hat IAS im Zeitraum vom 28. August bis 9. September in einer Online-Survey 526 Internetnutzer in ganz Europa zu ihrem Einkaufsverhalten zu Weihnachten befragt. Am liebsten kaufen die Europäer auch 2020 zum Fest Geschenke in den Bereichen Bücher, Musik und Video (jeweils 50 Prozent). Aber auch Bekleidung (43 Prozent) und der Produkte aus Gesundheit und Beauty (41 Prozent) stehen in diesem Jahr hoch im Kurs.