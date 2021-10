© IMAGO / Imaginechina-Tuchong Werbung wird online in bestimmten Segmenten wieder öfter wahrgenommen als Ende 2020

Anzeigen in Videostreaming-Formaten befinden sich im ersten Halbjahr 2021 hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit wieder im Aufschwung. Die Viewability nimmt bei Video Ad Impressions demnach hierzulande weltweit am stärksten zu, wie Integral Ad Science (IAS) in einem aktuellen Report verkündet. Die zweite positive Entwicklung: Das durchschnittliche Markenrisiko reduziert sich in Deutschland auf 4,3 Prozent. Für Display-Formate fällt die Sichtbarkeitsbilanz allerdings schlechter aus. Und auch Ad Fraud bleibt ein Problem.