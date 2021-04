© IMAGO / Westend61 Ob mobil oder am Desktop: Video-Werbung muss eine sinkende Viewabilty-Rate in Kauf nehmen

Um die Viewability von Ads in digitalen Werbeumfeldern war es schon mal besser bestellt. So verlieren dem jüngsten IAS Media Quality Report zufolge vor allem Video Ad Impressions an Sichtbarkeit und auch die Time-in-view nimmt für diese Anzeigenart sowohl via Desktop als auch mobil ab. Gleichzeitig steigt das Markenrisiko bei Bewegtbildformaten, während die Ad-Fraud-Raten bei optimierten Werbekampagnen in Deutschland aber stabil bleiben.