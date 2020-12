© imago images / agefotostock Connected TV und Streaming bleiben auch im kommenden Jahr die wichtigsten Werbefelder

Der in diesem Jahr stark gewachsene Streaming-Trend wird auch die Werbeinvestitionen des kommenden Jahres prägen und dafür sorgen, dass Connected TV (CTV) linearem Fernsehen weiter den Rang abläuft. Das ergab eine Befragung von mehr als 200 Mediaexperten in den USA durch Integral Ad Science (IAS). In Bezug auf Programmatic und Social Media haben die Experten gewisse Vorbehalte.