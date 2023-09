Von seinem Büro in München hat Jens Thiemer einen wunderbaren Blick auf die bayerische Alpenkette. Das gibt dem Kunden- und Markenchef von BMW Raum für Gedanken und Ideen. Er will etwas näher an die Kundinnen und Kunden heranrücken, noch besser zuhören und mehr legendäre Momente schaffen. Und er setzt auf ein langfristiges Storytelling auf dem Weg zur Neuen Klasse. Auf der IAA Mobility soll das nächste Kapitel geschrieben werden.

... ist die Frage: Wie geht es den Passagieren dabei? Beifahrerin und Beifahrer wollen künftig viel stärker an diesem Fahrerlebnis partizipieren. Wir werden daher in unseren „Neue Klasse“-Produkten sehr viele Angebote machen, die genau auf dieses Bedürfnis eingehen. Das Fahrzeug wird zu einem zweiten Lebensraum. Das Thema wird für die kommenden Jahre eine noch nie dagewesene Bedeutung bekommen. Variabilität, Vielseitigkeit, Flexibilität, Komfort, zeitgemäßer Luxus sind da die Stichworte. Es geht um die Aufenthaltsqualität im Fahrzeug in sämtlichen Zuständen.Kundenzentriertheit und Produktzentriertheit gehen bei BMW wunderbar Hand in Hand. Das sind keine Widersprüche. Wir entwickeln Fahrzeuge datenbasiert kundenzentriert wie noch nie und vor allem mit spezifischen, regionalen Ausprägungen. Das gilt auch für die Sales- und Marketing-Journeys. Das ist eine Tendenz, die wir in den letzten Dekaden so noch nicht hatten. Die ständige Analyse von Fahrzeugnutzungs- und Kundendaten hat eine viel größere Bedeutung bekommen und wir reagieren immer genauer darauf.Ganz einfach: Wir verkaufen keine Modelle, die an Kundenwünschen vorbei entwickelt sind. Sondern nur Fahrzeuge, die wirklich den regionalen Kundenanforderungen entsprechen. In unserer Sales-Journey bringen wir sie dann zum exakt richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Zusatz- und Serviceangebot an die richtigen Kunden. Es gibt bei BMW heute ein sehr transparentes Verständnis dafür, wie dieser radikale Kundenfokus die Unternehmens- und Markenstärke beeinflusst und wie stark sich das auf die Reputation und den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt.Durch das Aufkommen von Omnichannel-Sales mit sehr starkem Fokus auf Digital-Sales und nun auch Direct-Sales-Konzepten war diese organisatorische Veränderung doch gar nicht mehr aufzuhalten. Die Markenfunktion hat sich längst zu einer Kundenfunktion mit starkem Sales-Fokus und hoher Kompetenz für den Umgang mit Daten transformiert. Am Ende ist die Marke auch nur Mittel zum Zweck, um Kunden zu begeistern und sie dazu zu bringen, Produkte zu kaufen. Ein Kunden-Chef trägt die Gesamtverantwortung für die Kuratierung der Sales- und Marketing-Erlebnisse über alle Kanäle, in denen Interessenten mit der Marke und mit den Modellen in Kontakt kommen. Beim Kaufprozess, beim Fahren, im Handel, bei den digitalen Angeboten und bei den Services. Auf dieser Reise müssen die Menschen die Marke nicht nur stimmig erleben. Wir müssen ihnen auch immer erkennbare Mehrwerte und positive Differenzierung liefern. Transparenz, Lösungsorientierung, Fairness, reale wie auch digitale Empathie – all das ist wichtig. Die Markenaura rund um unseren Kern „Freude“ muss auch hier überall und immer sichtbar sein.

Wir denken das Fahrzeug und das Kundenerlebnis komplett neu und so überzeugend wie noch nie Jens Thiemer, BMW

Die Customer Journey besteht bei uns in der Theorie aus 60 Use Cases. Allerdings ist ja jeder Kaufprozess hoch individuell. Es gibt demnach Millionen von Micro-Journeys. Gerade deshalb müssen wir als Marke und als Unternehmen, wenn wir wirklich für die beste Customer Journey in der Industrie stehen wollen, konsequent orchestrieren, Datenströme lenken und diese für die verschiedenen Anwender gerade in Zentrale, Märkten und Handel in gleicher Qualität verfügbar halten. Noch wichtiger ist aber: Wir müssen bei dieser Menge an Kundenkontakten sogenannte Legendary Moments entwickeln, um bei den Kunden echte Erinnerungen und Trigger zu erzeugen.Wenn ich über Legendary Moments rede, bezieht sich das auf Analogien aus anderen Branchen. Nehmen Sie Ritz Carlton, die für ihre Kundenansprache berühmt sind. Oder Amazon, die es geschafft haben, für ihr Beschwerdemanagement zum Vorbild zu werden. Das sind Beispiele, bei denen es Marken und Unternehmen geschafft haben, für bestimmte Etappen auf einer Kundenreise legendär zu werden. Natürlich muss der Anspruch sein, alle Momente überzeugend gestaltet zu haben, aber in bestimmten Situationen sollte eine besondere Exzellenz aufblitzen.Wir haben in der Customer Journey für jede Handelsstufe die Momente definiert, wo wir wirklich strahlen wollen – unabhängig davon, ob es sich um digitale oder physische Kontaktpunkte handelt. Im Upper Funnel ist das beispielsweise die einfach überzeugendste Konfiguration eines Modells. Hier setzen wir mit unserem Pre-Configuration-Ansatz bereits einen echten Benchmark. Im Middle Funnel wollen wir den Kunden mit integrierten Angeboten, die selbsterklärend sind, begeistern: Fahrzeug, Content, digitale Angebote, Services, Zubehör, Finanzierung et cetera – alles voll integriert, mit wenigen Clicks kaufbar. Und im Lower Funnel wollen wir echte Bedeutsamkeit schaffen, die niemals nur digital werden kann, wie eine fantastische Probefahrt oder eine legendäre Auslieferung. Und wenn etwas mal nicht optimal funktioniert, wollen wir in der Customer Care schnell und lösungsorientiert reagieren. Auch das soll zu einem legendären Moment werden. Die Grundlage für vieles legt heute unsere „My BMW“-App: Wir können unsere Kunden permanent begleiten, anlassbezogen kommunizieren, interagieren und ständig optimieren. Das alles macht unsere Aufgaben und Möglichkeiten heute mehr zu Kunden-Managern als nur zu Marken-Managern.Wir haben uns bewusst für ein mehrjähriges Storytelling entschieden mit dem Dreiklang digital, zirkulär und elektrisch. Zirkulär war der BMW i Vision Circular auf der IAA Mobility 2021. Der BMW i Vision Dee von der CES 2023 steht für unsere Vorstellung von einem ultimativen digitalen Begleiter unserer Kunden. Und Electric lösen wir mit unserem Produktportfolio in der Serie ein. Seit diesem Jahr haben wir durch den neuen BMW i5 und den neuen BMW iX1 in allen Segmenten ein überzeugendes vollelektrisches Modell. In den Absatzzahlen sehen wir, dass wir hier vieles richtig machen.Richtig, und darin sind knapp 134000 vollelektrische Modelle enthalten, mit denen wir im etablierten Premiumsegment an der Spitze stehen. Um aber auf die IAA Mobility zurückzukommen: Wir werden dort die drei Themen zirkulär, digital und elektrisch zusammenführen und ein Fahrzeug zeigen, das alle drei Aspekte hoch integrativ in einem Auto vereint. Wir nennen das Modell BMW Vision Neue Klasse. Das Concept Car gibt einen Ausblick auf BMW in den kommenden Jahren. Wir werden damit erneut Unternehmens- und Markengeschichte schreiben, so wie in den 60er Jahren die damalige Neue Klasse BMW einen besonderen Spirit und diese spezielle Aura gegeben hat. Deshalb werden Sie auch vieles von dem, was wir im Vision Car zeigen werden, innerhalb der nächsten Jahre im kompletten BMW-Portfolio wiederfinden.Ich glaube, man muss in der Automobilindustrie momentan mehr denn je erklären. Wir haben noch nie eine Zeit erlebt, in der es bei den Kunden so viel Beratungsbedarf gibt. Sei es bei den Antrieben, bei den Produkten, bei den digitalen Angeboten und Services und bei der Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette der verwendeten Materialien. Die Menschen wollen wissen, wie ein Auto entstanden ist und was mit dem Auto am Ende des Lebenszyklus passiert. Ich erwarte daher, dass auch auf der IAA sehr genau beobachtet und nachgefragt wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass viel gelobt wird, weil die Menschen merken, dass sich das Auto nicht von den Menschen entfremdet. Vielmehr entwickeln Hersteller wie BMW das Auto integrativer denn je. Und genau das muss dann auch nicht erklärt werden, sondern wird einfach gespürt.Es wird beides sein, ohne zu viel verraten zu wollen. Wir sind an mehreren Stellen auf der IAA Mobility präsent. Das B2B-Publikum erreichen wir in der Messehalle in Riem. Wir haben wieder einen Open Space am Max-Joseph-Platz, wo wir sehr nahbar sein werden mit einem klaren B2C-Fokus. Mini ist im Mini Pavillon am Lenbachplatz und erneut am Sugar Mountain sowie zusätzlich in einer neuen Location mitten in der Stadt München präsent. Und wir werden in diesem Jahr noch stärker unsere beliebte BMW-Welt nutzen. Hier können die Besucher dann wirklich unser gesamtes Portfolio erleben, inklusive BMW M, BMW-Motorrad und Rolls Royce – alle Antriebe, alle Technologien. Überall wird dabei unser Grundsatz zu spüren sein, dass BMW nichts verspricht, was wir hinterher nicht auch liefern können. Und man wird eines spüren können: Wir denken das Fahrzeug und das Kundenerlebnis komplett neu und so überzeugend wie noch nie.