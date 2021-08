© Webasto So wirbt Webasto in München zu IAA

Der Countdown für den Start die IAA Mobility läuft. Kommende Woche startet die runderneuerte Mobilitätsshow. Mit dabei ist Webasto. Der globale Automobilzulieferer nutzt die Bühne erstmals für eine Out of Home Kampagne. Der Auftritt steht unter dem Motto "Open up New Perspectives" und kommt von der Stuttgarter Agentur Bilekjäger.