© Audi Den Audi Open Space hat Avantgarde entwickelt

Seit Dienstag sind in München die Open Space bei der IAA Mobility geöffnet. Mitten in der Stadt stellen sie die Marken vor, ihre Produkte und Themen, laden mitunter zum Sprung in die Zukunft ein und machen sie nahbar. Das erzeugt zumindest Neugier. Ein Eindruck.