Mercedes-Benz - Baby Protocol

Der Film zeigt einen sichtlich erschöpften Vater, dessen Baby partout nicht einschlafen will. Also setzt er sich zusammen mit dem kleinen Paul in seinen Mercedes. Georges Massing, der das Voice-over spricht, aktiviert für den verdutzten Protagonisten per Sprachbefehl dann das sogenannte "Baby Protocol" - eine Kombination aus mehreren Produktfeatures wie dem Abspielen von Musik, dem Verdunkeln der Fensterscheiben, dem Aktivieren von "Ambient Light" sowie von "Active Body Control", das das Auto zum Wippen und Baby Paul schließlich zum Einschlafen bringt. Am Ende taucht Massing höchstpersönlich in dem Clip auf und betont die unendlich vielen Möglichkeiten, die der Voice Assistant den Kunden von Mercedes-Benz bieten.Georges Massing, den Dieter Zetsche einst "Mr. MBUX" (Mercedes-Benz User Experience) taufte, ist bei dem Autobauer der Hauptverantwortliche für das bedeutende Marketing-Thema User Experience - und als solcher der ideale Werbebotschafter für die vielfältigenInCar Feauture-Kompositionen in Form von MBUX-Protokollen, die die Marke in dem Spot auf charmante, humorvolle und überspitzte Weise darstellt."Durch Voice Assistants werden die unglaublich vielen Funktionen im Auto überhaupt erst wieder beherrschbar. Dennoch schöpfen viele Kunden das Potenzial von Voice noch nicht aus", sagt, Director Communications/Corporate Media bei Daimler. "Mit dem Film wollen wir deshalb verdeutlichen, was unsere Autos dank der MBUX-Protokolle wirklich können." Zudem zeige der Clip, wie leicht man die Features via Sprachbefehl aktivieren kann. Und dies sei für Mercedes-Benz eine neue Facette von Luxus, die künftig in der Markenkommunikation einen höheren Stellenwert einnehmen soll.Der Film entstand in Zusammenarbeit von Presse und Marketing bei Mercedes-Benz Cars mit der Kreativagentur. Der Film ist der Startschuss für eine Reihe weiterer Clips, mit denen Mercedes seine MBUX-Protokolle sowie den Voice Assistant in den Fokus rückt. Auf Agenturseite zeichnenfür die Kreation sowieundfür die Beratung verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Hinter der Kamera stand. Das verantwortliche Sound Studio ist. tt