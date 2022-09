Fridays For Future ruft mit Bildern der Verwüstung zum Kampf gegen den Klimawandel auf

von Marco Saal

Der Klimawandel hat Konkurrenz bekommen. Was zunächst zynisch klingt, ist leider Realität. Denn mit dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen wie Inflation und Energiekrise ist das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Fridays For Future will das naturgemäß ändern und hat sich dafür kreative Unterstützung bei der namhaften Agentur Fred & Farid geholt. Deren bedrückender Film "I Love You, California" soll mit verstörenden Bildern aus dem vom Klimawandel besonders gezeicheten US-Bundesstaat dafür sorgen, dass der für den 23. September anberaumte weltweite Klimastreik ein Erfolg wird.