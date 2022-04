Was Hyundai so erfolgreich macht

© Hyundai Von hier aus steuert Hyundai das Wachstum in Deutschland: die Unternehmenszentrale in Offenbach

Vor ein paar Tagen setzte Hyundai ein ganz anderes Zeichen. Der koreanische Autobauer pflanzte bei Lüdenscheid an der A45 die ersten Setzlinge eines Ioniq-Waldes. Künftig wird die Marke hier für jeden verkauften Ioniq 5 gemeinsam mit der Organisation Plant-My-Tree einen Baum stiften. Die Aufforstung eines durch Borkenkäferbefall brachliegendes Waldstück ist allerdings nur eine Idee, mit der Hyundai in diesem Jahr weiter wachsen will. Über den Erfolg einer lange unterschätzten Marke.