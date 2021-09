© Hyundai Christina Herzog, Direktorin Marketing & Presse Hyundai Motor Deutschland

Hyundai kann sich eigentlich nicht beschweren: Der Launch des Ioniq 5 beschert der Marke Bestnoten und kurbelt den Vertrieb an. Dennoch gibt es in einigen Bereichen Nachholbedarf. Für Christina Herzog, Direktorin Marketing & Presse bei Hyundai Motor Deutschland, geht es im kommenden Jahr deshalb in erster Linie darum, die Marke weiter zu schärfen und zu emotionalisieren.