© BMW Ein Blick auf Hypnopolis - die Stadt, in der der gleichnamige Science-Fiction-Podcast von BMW spielt

Es ist das Jahr 2063 und Hope Reiser muss sich nach einer 30-jährigen Haftstrafe im künstlichen Winterschlaf in einer Welt eingewöhnen, die ihr völlig fremd ist. Als sie mit dem Luftschiff aus der Haftanstalt in Norwegen nach Arcadia City zurückkehrt, ist der Umgang mit den neuartigen Autos ihr geringstes Problem. Denn gleichzeitig sind auch geheimnisvolle Kräfte auf der Spur der deutschen Journalistin, die nicht wollen, dass sie die Wahrheit hinter dem Tod ihres Verlobten entdeckt. Was sich liest wie der Beginn eines neuen Hollywood-Blockbusters, ist in Wirklichkeit der Einstieg in die Podcast -Serie "Hypnopolis", entwickelt von Jung von Matt für BMW. Der Automobilhersteller, der vor 20 Jahren mit seiner Webserie "The Hire" Werbegeschichte schrieb, entdeckt jetzt Voice als Medium für sich und versucht auch hier, die Möglichkeiten des Mediums neu zu definieren.