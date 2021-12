Hypnopolis

Das sind die Köpfe hinter dem Projekt Jung von Matt David:

Leinweber (Managing Director), Edwin Okyere (Client Service Director), David Nassery (Senior Art Director Production Design), Christian Schumann (Art Director Production Design), Julian Schau (Senior Motion Designer), Leroy Adams (Senior Strategist), Yana Meleshko (Junior Strategist), Celina Stammerjohann (Junior Project Manager), Jamila Amidu (Junior Project Manager), Moritz Baumhöver (Auszubildender Kfl. für Marketingkommunikation)





White Horse Music

Nick Nowottny (Composer Executive Producer), Nico Cham (Sound Editor/Composer), Lisa Weller (Senior Music Consultant), Jonas Schroeter (Student Assistant/Music)

In der zweiten Staffel des Zukunftspodcasts können die Menschen mit kurzen Sprachbefehlen auf die Geschichten Einfluss nehmen. Dadurch verändert sich der Ausgang der Folge, was den Podcast noch persönlicher und unterhaltsamer macht. Für Stefan Ponikva sind die interaktiven Elemente ein wesentlicher Erfolgstreiber für die nächste Staffel. "Die Hörerinnen und Hörer können durch ihre Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen – damit emotionalisieren wir die Marke und folgen konsequent unserem kundenzentrierten Marketingansatz", sagt der Vice President BMW Communication und Experience.Inhaltlich geht es um die beiden Megatrends Nachhaltigkeit und Circular Economy im Mittelpunkt. In "Hyponopolis II, Utopia in Progress", so der volle Titel, reisen die Protagonisten mit futuristischen Luftschiffen zu Schauplätzen einer sich langsam regenerierenden Welt, wie etwa einer gigantischen Solar- und Recyclingfarm in Nordafrika. Wichtig war den Machern dabei, dass weder die Marke BMW noch Fahrzeuge im Fokus stehen, allerdings die Expertise des Unternehmens. So basieren die Erzählungen auf Annahmen von Zukunftsexperten der BMW Group.Konzipiert hat die zweite Staffel erneut der britische Star-Autor Robert Valentine. Produziert hat die sechs Folgen wieder White Horse Music, Hamburg, und California Music, Los Angeles. Für die Interaktive Skill Erstellung ist EarReality zuständig.Zu hören ist die neue Serie auf den üblichen Podcast-Plattformen und als Teil des Entertainment-Programms in den BMW-Modellen, so dass die Kundinnen und Kunden den Podcast als „In-car Experience“ genießen können. Die Erfolgserwartungen dürften dabei hoch sein. Die erste Staffel war in 26 Ländern in den Streaming-Charts vertreten und verzeichnete insgesamt mehr als siebzigtausend Abrufe.