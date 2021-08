© HypeAuditor

Für die Analyse hat HypeAuditor die Social-Media-Plattform Instragram zwischen dem 1. Januar und 16. August 2021 nach Beiträgen mit den Hashtags #impfung, #impfen, #coronaimpfung, #covidimpfung und #vaccination durchsucht. Insgesamt haben 2416 deutsche Influencer mit mehr als 1000 Followern 9077 Beiträge rund um das Thema Corona-Impfung veröffentlicht.Eine weitere Erkenntnis der Studie: Während der Impffortschritt in Deutschland stockt, rufen immer mehr Influencer ihre Follower in den sozialen Medien dazu auf, sich impfen zu lassen und teilen ihre eigenen Erfahrungen mit den verschiedenen Vakzinen. So hat die Zahl der erstellten Posts zum Thema Impfung seit Anfang des Jahres stetig zugenommen. Am 14. Mai konnten laut HypeAuditor mit knapp 5,8 Millionen die meisten Menschen an einem Tag erreicht werden.Zudem haben die Studienmacher herausgefunden, dass weibliche Influencer (55 Prozent) mehr zur Corona-Impfung posten als männliche. Die meisten Influencer, die aufs Impfen aufmerksam machen, sind zwischen 25 und 34 Jahren alt (29 Prozent) und haben eine Followerzahl zwischen 1000 und 10.000 (51 Prozent). Der auf Instagram am häufigsten kommentierte Beitrag zum Thema stammt von Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstselbst. Der Post, in dem sie von ihrer Impfung mit dem Wirkstoff AstraZeneca berichtet, erhielt mehr als 109.800 Likes und 5300 Kommentare. Die Instagram-Accounts, die mit den Hashtags #impfung, #impfen, #coronaimpfung, #covidimpfung und #vaccination insgesamt die größte Reichweite erzielen konnten, sind:"Jetzt, wo die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen und die hochansteckende Delta-Variante des Virus grassiert, können Influencer einen großen Einfluss auf den Impffortschritt haben", resümiert, CEO und Mitbegründer von HypeAuditor. "Sie können ihren Followern bestehende Ängste nehmen, indem sie von ihrer eigenen Erfahrung berichten. Sie strahlen eine Authentizität aus, an der es in von der Regierung gesponserten Kampagnen häufig fehlt. Unsere Analyse zeigt außerdem, dass beispielsweise durch Influencer wie die Lochis auch jüngere Zielgruppen erreicht werden können, die Politiker bisher verfehlt haben. Sie können ihre Reichweite jetzt einsetzen, um gemeinsam zum Impffortschritt Deutschlands beizutragen." tt