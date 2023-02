© Heinz Heinz fragte Dall-E, wie sie sich Ketchup vorstellt, und erhielt den Beweis, dass selbst eine KI sich nur die Marke Heinz als Ketchup vorstellen kann

Es ist eine Karriere, auf die ein Mensch nur neidisch sein kann. Kaum waren die künstlichen Intelligenzen ChatGPT und Dall-E in den Schlagzeilen, ließen die ersten großen Rollen vor der Kamera nicht lange auf sich warten – allerdings nur im Werbefernsehen. Doch zumindest waren es Charakterrollen. Sowohl in dem Heinz-Spot mit der Bild-KI Dall-E wie auch in dem Mint-Mobile-Spot mit ChatGPT ging es um eine Kernfrage der generativen KI: Wie übersetzen die Algorithmen die Eingaben von Menschen in eine eigenständige kreative Lösung?