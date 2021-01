© Viva con Agua Michael Fritz ist Mitgründer von Viva con Agua

Seit einigen Tagen kennt die Marketing-Szene scheinbar nur ein Thema: Clubhouse. Und wie bei jeder neuen viel versprechenden Plattform fragen sich auch Unternehmen, was für sie drin ist. Viva con Agua hat nicht lange gefackelt: Am vergangenen Wochenende hat die NGO ein eigenes Format in der Social-Audio-App umgesetzt.