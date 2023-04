Wer bei spannenden Talenten Begehrlichkeiten wecken will, sollte ein originelles Recruiting umsetzen

Die klassische Stellenanzeige war gestern. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Unternehmen außergewöhnliche Ideen einfallen lassen, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Schöpfen sie dabei die Stärken des jeweiligen Werbemediums aus, flattert eine Bewerbung nach der anderen ins Haus. Über die Möglichkeiten und Potenziale kreativer Konzepte im Recruiting.

All das sind aktuelle Beispiele für originelle Recruiting-Kampagnen, die Bewerbungen „auf den ersten Blick“ auslösen sollen. Laut Florian Grösch, Senior Expert Recruiting Solutions bei der Personalmarketing-Agentur HR Monkeys, sind solche ungewöhnlichen Konzepte gerade in der heutigen Zeit eine kluge Strategie: „Aufgrund des Fachkräftemangels müssen Unternehmen alles daran setzen, beim Recruiting und Personalmarketing mit neuen, kreativen Ideen Aufmerksamkeit zu erzeugen. So stechen sie aus der Masse heraus und wirken für Talente modern und attraktiv.“Dass es jedoch vielen Unternehmen im Recruiting an Einfallsreichtum mangelt, belegt eine Studie von Respondi und der Königsteiner Gruppe unter 1.000 Arbeitnehmern in Deutschland: 64 Prozent der Befragten kritisieren die Austauschbarkeit von Stellenanzeigen, 46 Prozent deren floskelhaften Formulierungen. Das Gegenmittel sind Überraschungseffekte. „Diese können durch das Werbemedium und die Konzeption erzeugt werden. Das Ziel besteht darin, unmittelbar Interesse zu wecken und inhaltlich zu begeistern“, so Grösch. Für jeden Werbeträger sei eine zugeschnittene Lösung zu entwickeln, die dem Charakter des jeweiligen Mediums entspricht und dessen Stärken nutzt.Eine optimale Abstimmung zwischen Werbeträger und Content gelang dem Softwareunternehmen Streit Datentechnik. Nicht schlecht staunten rund 17.000 Adressaten aus der Stadt und Region Haslach, als ihnen im Mai 2022 gleich mehrere Stellenangebote in Form eines Print-Mailings ins Haus flatterten. Die Potenziale des persönlichen, greifbaren Werbemittels nutzte das Marketingteam aus: Sympathisch klingende Texte trafen auf eine erfrischende Bilderwelt mit Streit-Angestellten im Arbeitsalltag und Eindrücken vom Firmensitz.Das Resultat: Von den 172 eingetroffenen Bewerbungen für die vier ausgeschriebenen technischen und betriebswirtschaftlichen Positionen entfielen 112 Bewerbungen auf das Print-Mailing. Die restlichen Bewerbungen lösten Stellenanzeigen in regionalen Tageszeitungen und auf digitalen Kanälen aus. „Das Personal-Recruiting per Print-Mailing hat unser Arbeitgebermarketing in der Region großartig unterstützt. Es bewarben sich dreimal mehr Personen als bei früheren Kampagnen ohne haptischen Impuls“, resümiert Tobias Funken, Marketingleiter bei Streit Datentechnik.

Humor hilft, eine Kampagne aus dem grauen Einheitsbrei zu heben und zum Gesprächsthema zu machen. Florian Grösch

Auch im Recruiting sind Videos bei der Gen Z angesagt

tiktok.com/@edeka / Screenshot LZ In einer Edeka-Kampagne bestreiten Influencer Challenges gegen Azubis – unter anderem beim Schnellscannen an der Kasse

HR-Marketing: Künstliche Intelligenz als Ideengeber

Das Ergebnis sind etwa Memes, die auf Anhieb zum Lachen animieren – wie jenes, mit dem die Marketingagentur Nyce via Facebook für einen Posten als Performance Marketing Manager warb. Zu sehen ist Leonardo DiCaprio in seiner Rolle als Wolf of Wallstreet. Auf einer Jacht wirft er mit Dollarscheinen um sich und befiehlt: „Hey Google, just run this Campaign for me“. Dazu ergänzt die Agentur: „CRO ist für dich nicht nur ein Sänger mit Panda-Maske und du bist richtig fit in Paid Ads? Dann suchen wir dich!“ Für eine nahtlose Candidate Journey gab sie einen Landingpage-Link und die E-Mail-Adresse für Bewerbungen an.Die Stadt Los Angeles wurde dagegen auf Twitter aktiv – und postete dort eine Stellenanzeige im Microsoft-Paint-Look. In kunterbunten, krakeligen Buchstaben mit variierenden Schriftgrößen stolpert der Titel „The City of Los Angeles is now hiring Graphic Designers“ quer über die Bildfläche. Die Anzeige erhielt bei Twitter mehr als 65.000 Likes. Zahlreiche Grafikdesigner bewarben sich mit Bildern im gleichen Stil darauf.Durch die steigende Popularität von videobasierten Plattformen sowie Story- und Reel-Funktionen gewinnt auch das bewegte Bild beim HR-Marketing an Bedeutung: „Kreatives Recruiting und TikTok sind im Jahr 2023 die perfekte Kombination, um potenzielle Bewerber mit unterhaltsamen und informativen Videos Einblicke in den Beruf zu vermitteln. Warum sollte ich eine tröge Stellenanzeige lesen, wenn TikTok mir das tägliche Arbeitsumfeld viel näher bringt?“, argumentiert Janina-Mercedes Weber, Kreativdirektorin bei der Video-Agentur Playful Media.Edeka ist im Recruiting auf den TikTok-Zug aufgesprungen. Der Lebensmittelhändler verknüpft Influencer-Kooperationen mit sogenannten Challenges, auf Social Media präsentierte Wettbewerbe. In einem Clip duelliert sich Influencerin Chana (1,3 Millionen Follower) mit einer Auszubildenen an der Kasse, das Motto lautet: „Scan so schnell du kannst“. In einem anderen Video verkostet Creator Kaan (5,4 Millionen Follower) blind Obst und Gemüse. Die Influencer posteten auf ihren Kanälen Kurzclips, Storys und Livestreams zur Arbeitgeber-Kampagne und pushten damit deren Reichweite.Florian Grösch blickt in Sachen technologische Anwendungen weiter voraus: „Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren eine wachsende Rolle spielen bei der Ideenfindung und Kreation von Kampagnen. Entsprechende Tools können Recruitern und Personalmarketern enorm viel Arbeit abnehmen.“ Als Beispiel nennt er Systeme wie Dall-E oder ChatGPT, die bereits jetzt mittels weniger Stichworte Bildmotive kreieren, Ideen für Recruiting-Aktionen entwerfen oder Stellenanzeigen verfassen.Machen wir zum Abschluss die Probe aufs Exempel – und fragen ChatGPT nach einer außergewöhnlichen Idee für eine Recruiting-Maßnahme, formuliert in einem einzigen Satz. Die Antwort des Programms: „Eine interaktive, virtuelle Schnitzeljagd, die Bewerber auf spielerische Weise durch die Unternehmenskultur führt und ihnen die Chance gibt, ihre Traumkarriere zu entdecken.“ Gar nicht schlecht. Und eine gute Gelegenheit für Sie, liebe Leserinnen und Leser, direkt den nächsten Artikel zu lesen, über die Vorzüge von Gamification.