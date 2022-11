© DTAG Staunt Bauklötze: Der Hauptdarsteller im Weihnachtsspot der Telekom

In den TV-Werbeblöcken weihnachtet es bislang noch nicht wirklich. Auch von der Deutschen Telekom ist in den Werbeinseln der großen TV-Sender noch nichts Festliches zu sehen. Doch wer viel in den sozialen Medien unterwegs ist und dort möglicherweise Telekom-Markenchef Ulrich Klenke folgt, kann sich bereits jetzt ein Bild von der Weihnachtskampagne des Konzerns machen. Es lohnt sich, auch für Branchenbeobachter: Denn der Auftritt ist nach HORIZONT-Informationen der erste, der komplett von der neuen kreativen Leadagentur Adam & Eve Berlin entwickelt wurde.