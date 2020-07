Nike - Paris House of Innovation 002

Champs-Élysées soll den

"House of Innovation": Das ist der futuristische Nike-Flagship-Store in Paris

1 / 15 2 von 15 Teilen 2 / 15 3 von 15 Teilen 3 / 15 4 von 15 Teilen 4 / 15 5 von 15 Teilen 5 / 15 6 von 15 Teilen 6 / 15 7 von 15 Teilen 7 / 15 8 von 15 Teilen 8 / 15 9 von 15 Teilen 9 / 15 10 von 15 Teilen 10 / 15 11 von 15 Teilen 11 / 15 12 von 15 Teilen 12 / 15 13 von 15 Teilen 13 / 15 14 von 15 Teilen 14 / 15 15 von 15 Teilen 15 / 15 16 von 15 Teilen

Der neue Store in bester Lage auf derKunden ein umfassendes und innovatives Angebot an Leistungen und Erlebnissen mit der Nike-Markenwelt bieten. Neben digitalen Services wie "Nike Shop the Look", "Nike Scan to Try" und "Nike App Self Checkout" gibt es in dem Store regelmäßige Live-Sessions mit Sportexperten im eigens dafür vorgesehenen Expert Studio. Das Unternehmen hat sich mit dem "House of Innovation 002" laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, Momente des realen Lebens mit virtuellen Erlebnissen zu verbinden, um Athleten so ein nie da gewesenes, maßgeschneidertes Einkaufserlebnis zu bescheren.Zudem gibt es in dem Store Services, die speziell auf die Bedürfnisse der Frau zugeschnitten sind, darunter etwa "Bra Fit by Nike Fit", eine datenbasierte, personalisierte Produkt-Empfehlung für Sport-BHs. Personalisierungs- und Recycling-Programme runden das Angebot ab. Das eigene SneakerLab im Untergeschoss bietet zudem eine große Auswahl und exklusive Modelle an Nike-Sneakern."Wenn die Menschen den neuen Store in Paris betreten, erleben sie unser weltweit größtes, digital vernetztes und umfassendes Einzelhandelskonzept", sagt, President of Consumer and Marketplace bei Nike. "Die Stärke unseres digitalen Portfolios in Kombination mit Produktinnovationen und herausragenden physischen Räumen bietet Sportbegeisterten einzigartige und personalisierte Erlebnisse. Wir freuen uns sehr, Nike auf diese Weise nach Paris und in die Welt zu bringen."Der "Innovation Store 002" von Nike ist seit dem 30. Juli täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die beiden anderen Innovation Stores von Nike gibt es in New York und Shanghai. tt