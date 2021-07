© Hornbach/Youtube In der neuen Hornbach-Kampagne geht es ausgesprochen mitreißend zu

E-Commerce? Ist okay - aber was könnte schöner sein als ein echtes stationäres Einkaufserlebnis? Diese Frage stellen Heimat und Hornbach in der neuen Kampagne der Baumarktkette. Natürlich kommt der Auftritt nicht ohne Augenzwinkern und eine gesunde Portion "Hornbach-Wahnsinn" aus.