© Thomas Fedra

Die Marketingausgaben in Social Media steigen und das Bespielen von Instagram, Facebook und Co gehört längst zum festen Bestandteil des Marketingmix. Aber wohin entwickelt sich Influencer Marketing und wie viel Budget sollte man dafür einplanen? Im Rahmen des HORIZONT Werbewirkungsgipfels diskutierten darüber Mokhtar Benbouazza, Vice President Marketing & Digital bei Jack Wolfskin, Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing bei Penny, und Kirsten Latour, Head of Media & Brand Communications bei Klosterfrau. Und alle drei gingen mit Influencern, die nur als "Litfaßsäulen" agieren, hart ins Gericht.