Guten Morgen aus Frankfurt. Dauerregen hatte das Gelände beim Wacken Open Air in eine Matschlandschaft verwandelt, zum ersten Mal in der Geschichte des Metal-Festivals hatten die Ausrichter aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Doch all dies hat der Popularität des Events keinen Abbruch getan: Die 33. Auflage des Heavy-Metal-Festivals im Jahr 2024 ist bereits ausverkauft. Das Schlamm-Festival von Wacken hat jedoch gezeigt, wie riskant das Festivalgeschäft ist . Hier und jetzt - unsere Branchennews am Montagmorgen.

