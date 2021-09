© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Wer in diesen Tagen mit der Deutschen Bahn fahren will oder muss, braucht Geduld und in vielen Fällen einen Plan B. Vor einigen Stunden hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erneut mit Streiks im Personenverkehr begonnen, die diesmal besonders lange dauern sollen, nämlich bis kommenden Dienstag. Nur rund jeder vierte Fernverkehrszug soll in dieser Zeit fahren. Was in Marketing und Medien wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.