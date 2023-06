Ivan Mihajlovic auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Angst wächst, dass Nachrichten durch KI-gesteuerte Aggregationen und Desinformationen korumpiert werden. Die New York Times und NBC News gehören zu den US-Medienunternehmen, die erste Gespräche über mögliche Schutzmaßnahmen gegen generative KI-Systeme aufgenommen haben. Wie CNBC berichtet, habe Digital Content Next, der US-Verband für digitale Medien, sieben generative KI-Grundsätze veröffentlicht, um die Diskussion zu unterstützen. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Mittwochmorgen. Wegen des morgigen Feiertags in Hessen sind wir am Freitagmorgen wieder für Sie da.

