IMAGO / imagebroker

Guten Morgen aus dem frostigen Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Schafft Eintracht Frankfurt auf internationalem Parkett erneut eine kleine Sensation? Heute muss der Europa-League-Sieger im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Neapel einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen - auswärts und ohne die Unterstützung seiner Fans, die die Eintracht in der vergangenen Saison bis ins Europa-League-Finale getragen hatten. Wir drücken der Eintracht die Daumen. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Morgen.

Bei den Temperaturen geht es langsam bergauf. Doch von einem frühlingsbedingten Auftrieb im Werbemarkt ist bislang leider nichts zu spüren. Die aktuellen Zahlen des Werbe- und Marktforschers Nielsen für den Februar lassen erahnen, dass die Stimmung bei den Medienvermarktern derzeit frostig ist.