IMAGO / Schöning

Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Der Crash gleich zweier US-Banken weckt derzeit dunkle Erinnerungen an die Finanz- und Bankenkrise von 2008. Um eine Panik bei den Anlegenden zu verhindern, fand US-Präsident Joe Biden am Montag beschwichtigende Worte: "Die Amerikaner können beruhigt sein, das Bankensystem ist sicher." Erst vor wenigen Tagen wurde zunächst die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank, danach die in New York ansässige Signature Bank vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Dienstag.

Teilen