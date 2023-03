Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Frauen verdienen noch immer deutlich weniger als Männer - im Durchschnitt sind das in Deutschland rund 18 Prozent, wie das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022 ermittelt hat. Rechnet man den Wert von 18 Prozent in Tage um, arbeiten Frauen vom 1. Januar an insgesamt 66 Tage umsonst. Der nächste Equal Pay Day findet deshalb am heutigen 7. März 2023 statt. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Dienstag.

Teilen

1. Das sind die PR-Agenturen des Bundesarbeitsministeriums Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gehört zu den kommunikationsintensiveren Ressorts der Bundesregierung. Jetzt hat das von Minister Hubertus Heil (SPD) geführte Haus seinen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gehört zu den kommunikationsintensiveren Ressorts der Bundesregierung. Jetzt hat das von Minister Hubertus Heil (SPD) geführte Haus seinen PR-Etat vergeben . Der Zuschlag für die zunächst auf drei Jahre angelegte Zusammenarbeit ging an mehrere Agenturen.