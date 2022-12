Der Facebook-Konzern Meta sieht sich durch ein geplantes neues Mediengesetz benachteiligt, das den Lokaljournalismus in den USA schützen soll. Tritt es in Kraft, müsste Meta Verlage für deren Inhalte bezahlen . Jetzt droht das soziale Netzwerk den Medien damit, ihren Content auf Facebook und Instagram in diesem Fall nicht mehr auszuspielen.Im kommenden Jahr will die EU-Kommission eine Regelung vorlegen, durch die sich Tech-Konzerne wie Netflix, Meta oder Youtube an den Infra­struktur­kosten der Telekom-Industrie beteiligen müssten, wie das Handelsblatt berichtet (Paid) . Dadurch könnten bis 2030 Milliardenbeträge in den Ausbau von Glasfaserleitungen und modernen 5G-Mobilfunknetzen in Europa fließen.