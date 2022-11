Aus Protest gegen die Verletzung von Menschenrechten in Katar wird in Londoner Bussen und U-Bahnen keine Werbung mehr für den Wüstenstaat gemacht. Die Verkehrsgesellschaft Transport for London bestätigte dies gegenüber der "Financial Times". Katar droht als Antwort darauf mit dem Abzug von Investitionen.Sportlich hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bislang nicht sonderlich viel hergegeben. Zum Aufreger dient sie allemal: Rewe zieht sich medienwirksam zurück, andere Marken brüsten sich mit Anti-Werbung. Der Ruf nach Haltung ist so laut und nahezu hysterisch , wie noch selten. Aber ist das alles wirklich ehrlich?Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC ordnet an, Geräte fünf chinesischer Firmen vom Markt in den USA zu verbannen. Neben Huawei und ZTE betrifft die Anordnung der FCC auch Geräte von Hytera Communications sowie Hangzhou Hikvision Digital Technology und Dahua Technology. Die FCC begründet den Schritt mit dem Schutz der nationalen Sicherheit Drei Mal war Boris Dolkhani nominiert, beim vierten Mal hat es geklappt. Der Markenchef von Bosch ist CMO of the Year 2022. In der vergangenen Woche bekam er in München den Award verliehen. Im HORIZONT-Interview spricht er über die Kampagne #LikeABosch , mit der der er maßgeblich zum Imagewandel der Traditionsmarke beigetragen hat und verrät, was ihn antreibt.Der langjährige "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert hat in einem Interview deutliche Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk geübt. In der Bild am Sonntag (Paid) forderte der 79-Jährige , die Politik müsse bei der ARD "Tabula rasa machen". Ganz konkret sollten Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk abgeschafft werden. Zudem kritisiert Wickert die vielen Wiederholungen von Krimis in den ARD-Programmen.Streamingdienste haben in den vergangenen Jahren vor allem das Mediennutzungsverhalten junger Menschen stark verändert. Doch mittlerweile nutzen auch immer mehr ältere Zielgruppen das Angebot von Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Co, wie die Ergebnisse einer Mediennutzungsanalyse von Nielsen Media zeigen