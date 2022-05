Schon vor fast einem Jahr hat die Redaktion um Satiriker Jan Böhmermann in allen Bundesländern Hassbotschaften aus dem Netz angezeigt, doch die Ermittlungen liefen vielerorts schleppend. In mehreren Ländern hat die Polizei nun reagiert - und immerhin in einem Land gibt es ein Urteil.Nachdem Jan Böhmermann vor drei Wochen in seiner ZDF-Sendung schwere Vorwürfe gegen Influencer und Unternehmer Fynn Kliemann erhoben hatte, äußerte dieser sich nun in einem Instagram-Video zu dem Fall. Kliemann entschuldigt sich darin für viele der Punkte, die ihm in Bezug auf sein Geschäft mit Corona-Schutzmasken vorgeworfen werden und kündigt mehrere Konsequenzen an.