Die Unternehmensberatung Bureau of Communication (BoC) von Ernst Primosch übernimmt 100 Prozent der Anteile am "PR Journal". Verlagsgründer Gerhard Pfeffer bleibt als Herausgeber an Bord. Primosch' Laufbahn als Berater begann vor rund zehn Jahren als CEO von Hill+Knowlton Strategies und CEO von Edelman. Seine eigene Firma BoC gründete Primosch 2020 Die Türkei will die Sperrung des Online-Auftritts des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle beantragen, wenn dieser nicht binnen 72 Stunden eine Lizenz für veröffentlichte On-Demand-Inhalte beantragt. Das gleiche Ultimatum gilt für die Auslandskanäle Voice of America (USA) und den europäischen Sender Euronews in der Türkei.Klickbetrug ist seit vielen Jahren ein Thema in der Werbebranche - doch je länger das Problem bekannt ist, desto größer wird es offenbar. Wie groß, zeigt nun eine aktuelle Auswertung des Marktforschungsunternehmens Juniper Research Bei einigen Zeitungen und Zeitschriften machen E-Paper laut IVW bereits rund die Hälfte der gesamten Auflage aus. Der Verlag Motor Presse Stuttgart und die Hochschule der Medien Stuttgart haben nun erstmals untersucht, was Leser an elektronischen Zeitschriften mögen und was nicht Nachdem die OoH-Branche 2020 durch die Pandemie schwer getroffen wurde, hat sie sich dank einer strategischen Neuausrichtung im vergangen Jahr stärker als viele andere Medien erholt. Wie dieser Turnaround gelungen ist, erklärt Diederick Ubels, Co-Founder und CEO von Sage+Archer in seinem Gastbeitrag.