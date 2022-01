© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Erzbischof Reinhard Marx will heute ab 11 Uhr in einer Pressekonferenz Stellung zu dem erschütternden Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising nehmen. Die Studie war vor einer Woche publik geworden und wirft neben Kardinal Marx auch seinen Amtsvorgängern Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen in ihrem Bistum vor. Laut Gutachten geht es um mindestens 497 Opfer und 235 mutmaßliche Täter. Was in Marketing und Medien heute wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews am Morgen.