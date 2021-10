Guten Morgen aus Frankfurt. Das Gefühl, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, kommt in unserer digitalen Always-on-Lebenswelt äußerst selten vor. Gestern Abend dürfte es vielen Menschen dennoch so ähnlich ergangen sein, als Facebook, Instagram und der Messaging-Dienst WhatsApp - die zusammen 3,5 Milliarden Nutzer haben - für rund sechs Stunden nach einem Serverausfall nicht erreichbar waren. Noch vor Mitternacht war der Spuk nach einem manuellen Reset der Server dann vorbei. Auslöser des Ausfalls war laut Facebook eine fehlerhafte Änderung der Netzwerk-Konfiguration in den Rechenzentren. Hier kommen - komplett störungsfrei - unsere Top-Branchennews am Dienstagmorgen.